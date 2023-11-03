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Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед 4 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фулхэм - Манчестер Юнайтед прогноз
Фулхэм Фулхэм
Премьер-лига Англия 04 ноя 2023, 08:30 Фулхэм - Манчестер Юнайтед
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Англия, London, Крейвен Коттэдж
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Фулхэм не проиграет
Коэф.: 1.82
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В матче 11-го тура английской Премьер-лиги состоится встреча между командами "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед". У гостей есть полно мотивации для того, чтобы выбраться из серии неудач.

"Фулхэм"

Лондонский коллектив идет на 13-й строчке турнирной таблицы и это явно не то, чего ждали фанаты команды после минувшего успешного сезона, когда их кумиры показывали действительно качественную игру.

К слову, в новом сезоне “Фулхэм” не выглядит мальчиком для битья - они набирают баллы в играх с равными или слабыми соперниками, однако в матчах с фаворитами они предсказуемо проигрывают.

В минувшем туре они ездили в гости к лидеру турнирной таблицы “Тоттенхэму” и уехали ни с чем, уступив со счетом 0:2.

К слову, “Манчестер Юнайтед” сейчас очень похож на середняка АПЛ и есть шансы на то, что “Фулхэм” может взять очки в игре с раненым зверем.

"Манчестер Юнайтед"

Как бы это странно не звучало, но команда с такими возможностями и составом занимает 8-е место в турнирной таблице, что для них является провалом.

Подопечные Эрика тен Хага далеки от того, чтобы демонстрировать качественный футбол. Более того, даже победы над скромными соперниками им приходятся им тяжело. У "красных дьяволов" 15 очков, и они уже уступают четверке лидеров на восемь пунктов.

Интересные факты и прогноз на матч

"Манчестер Юнайтед" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Фулхэма". Кроме того, “красные дьяволы” забивали минимум по два гола в 5 из последних 6 матчей против лондонского коллектива.

"Манчестер Юнайтед" не показывает стабильной игры и теряет очки против середняков. Есть все основания сделать ставку на то, что "Фулхэм" не проиграет с коэффициентом 1.82.

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Прогноз на матч Фулхэм не проиграет
Коэф.: 1.82
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