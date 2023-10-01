Прогноз на матч Фулхэм - Челси 2 октября 2023 года
2 октября 2023 года состоится противостояние между "Фулхэмом" и "Челси" в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Гости в настоящее время показывают ужасную игру и заслуженно находятся в нижней части таблицы.
"Фулхэм"
От лондонской команды никто и не ожидал высоких позиций. Сейчас она занимает 11-е место в таблице с восьмью очками после шести матчей. В активе “Фулхэма” лишь две победы и добыты они были с откровенно слабыми соперниками — "Эвертоном" и “Лутоном”.
В этом сезоне "Фулхэм" не забивает много голов, что может повлиять на их будущие выступления. После ухода Митровича в нападении играть некому и это очевидно.
"Челси"
Даже в матчах с такими соперниками “аристократы” не являются лидерами. Сейчас они занимают 14-е место с пятью очками и одной победой, также одержанной над аутсайдером "Лутоном".
“Челси” лихорадит уже второй сезон подряд и для многих такое положение становится привычным. Даже недавняя победа команды над "Брайтоном" в Кубке Лиги болельщиками воспринялась как маленькая сенсация.
Прогноз на матч "Фулхэм" — "Челси"
Интересно, что в последних семи очных противостояниях пять раз “Челси” не пропускал.
Букмекеры уверены в том, что гости являются очевидными фаворитами. Мне кажется, что рано или поздно черная полоса “синих” должна закончиться. Я тоже буду ставить брать победу гостей, так как соперник у них откровенной слабый. На победу “Челси” можно поставить с приятным коэффициентом 2,0.
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