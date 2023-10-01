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Прогноз на матч Фулхэм - Челси 2 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фулхэм - Челси прогноз
Фулхэм Фулхэм
Премьер-лига Англия 02 окт 2023, 15:00 Фулхэм - Челси
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Англия, London, Крейвен Коттэдж
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 2
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100%
1хБет 5.00
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2 октября 2023 года состоится противостояние между "Фулхэмом" и "Челси" в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Гости в настоящее время показывают ужасную игру и заслуженно находятся в нижней части таблицы.

"Фулхэм"

От лондонской команды никто и не ожидал высоких позиций. Сейчас она занимает 11-е место в таблице с восьмью очками после шести матчей. В активе “Фулхэма” лишь две победы и добыты они были с откровенно слабыми соперниками — "Эвертоном" и “Лутоном”.

В этом сезоне "Фулхэм" не забивает много голов, что может повлиять на их будущие выступления. После ухода Митровича в нападении играть некому и это очевидно.

"Челси"

Даже в матчах с такими соперниками “аристократы” не являются лидерами. Сейчас они занимают 14-е место с пятью очками и одной победой, также одержанной над аутсайдером "Лутоном".

“Челси” лихорадит уже второй сезон подряд и для многих такое положение становится привычным. Даже недавняя победа команды над "Брайтоном" в Кубке Лиги болельщиками воспринялась как маленькая сенсация.

Прогноз на матч "Фулхэм" — "Челси"

Интересно, что в последних семи очных противостояниях пять раз “Челси” не пропускал.

Букмекеры уверены в том, что гости являются очевидными фаворитами. Мне кажется, что рано или поздно черная полоса “синих” должна закончиться. Я тоже буду ставить брать победу гостей, так как соперник у них откровенной слабый. На победу “Челси” можно поставить с приятным коэффициентом 2,0.

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Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 2
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