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Прогноз на матч Франция - Ирландия 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Франция - Ирландия 7 сентября 2023 года
Франция Франция
Чемпионат Европы 07 сен 2023, 14:45 Франция - Ирландия
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Международные, Paris, Парк де Пренс
Ирландия Ирландия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.75
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100%
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7 сентября в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024 состоится встреча между Францией и Ирландией. Французы вполне ожидаемо выиграли все свои прошлые матчи в отборе и практически гарантировали себе место в финальной части турнира. Про успехи Ирландии пока говорить не приходится, хотя команда все еще имеет шансы бороться за выход из группы.

Франция

Финалисты последнего чемпионата мира закончили первый раунд отбора крайне уверенно, победив всех своих соперников в группе B и не пропустив ни одного гола.

Важно отметить, что больше всех французы забили своему главному конкуренту, сборной Нидерландов - 4 гола.

Второе место в группе занимает Греция, которая сыграла на одну игру меньше. Победители Евро-2024 отстают от Франции на 6 очков, а ирландцы, занимающие третье место, отстают на девять и также имеют матч в запасе.

Если Франция победит в этом матче, она гарантирует себе как минимум второе место.

Ирландия

Для сборной Ирландии задача очень непростая. Для сохранения серьезных шансов на выход на чемпионат Европы им нужно побеждать Францию.

В первом круге отборочного цикла они уступили французам на своем поле со счетом 0:1.

Прогноз на игру и интересные факты

В рейтинге ФИФА французы идут на второй строчке, в то время как Ирландия расположилась на 53-м месте. В 20-ти очных встречах французы победили 10 раз против пяти побед у соперника.

Мне кажется, что в этой встрече ирландцам нечего терять и они выйдут с атакующим настроем. Этим непременно воспользуются футболисты сборной Франции и забьют минимум два гола в ворота соперников. Буду ставить на исход тотал матча больше 2.5 за 1.75.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.75
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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