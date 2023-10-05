Прогноз на матч Эвертон - Борнмут 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.76 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче восьмого тура чемпионата Англии состоится встреча "Эвертон" - "Борнмут". Гости еще не имеют ни одной победы в этом чемпионате и такой матч прекрасная возможность исправить ситуацию.

"Эвертон"

В позапрошлом туре “ириски” одолели "Брентфорд" и добыли свою первую победу в сезоне. Однако в последнем туре они снова вернулись к привычному делу и проиграли новичку чемпионата Англии "Лутону".

После семи туров у "ирисок" в активе четыре очка, и они опережают троих аутсайдеров всего на один пункт. Если они не победят в матче с прямым конкурентом, то ситуация для них может стать еще более плачевной.

"Борнмут"

Этому коллективу победа нужна точно так же, как и хозяевам поля. Победить над одним из своих конкурентов – очень важно и “вишни” прекрасно это понимают.

После семи туров “Борнмут” расположился в зоне вылета, занимая 18-е место и имея всего три очка.

Самая проблемная позиция у “Борнмута” – оборона, которая уже пропустила 15 голов. В последнем туре “вишни” проиграли дома "Арсеналу" со счетом 0:4 и теперь им обязательно нужно доказывать, что они еще достойный участник элиты английского футбола.

Прогноз на матч "Эвертон" - "Борнмут"

Интересно, что "Борнмут" не смог победить в последних 11 матчах и пропуска не менее двух мячей в пяти из шести последних матчей.

Это все говорит о том, что у хозяев поля есть шансы на победу. При этом игра “ирисок” в обороне также оставляет желать лучшего, ведь они пропускают очень много голов... Оба коллектива должны играть исключительно на победу, а значит, они будут проводить большую часть времени в атаке. Мы выбираем исход "обе забьют" по коэффициенту 1.76.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram