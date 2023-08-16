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Прогноз на матч Дженоа - Фиорентина 19 августа 2023 года

Прогноз на матч Дженоа - Фиорентина 19 августа 2023 года
Дженоа Дженоа
Серия А Италия 19 авг 2023, 14:45 Дженоа - Фиорентина
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Италия, Genoa, Луиджи Феррарис
Фиорентина Фиорентина
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.04
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19 августа на "Луиджи Феррарис" (Генуя) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Дженоа" сыграет против "Фиорентины". Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

"Дженоа"

Команда провалила позапрошлый сезон. Тогда в проект заходили новые, американские инвесторы, "777 Partners". И поначалу они наломали дров: зря тратили немалые средства на новичков, ошибались с тренерскими решениями, в том числе тут подмочил себе репутацию Андрей Шевченко. Все закончилось вылетом, да и в Серии В не все получалось. Тренерский пост в итоге чуть ли не случайно доверили Джилардино, и этот экс-форвард, в отличие от "Шевы", вытянул "грифонов" на 2-е место в дивизионе - этого хватило, чтобы вернуться в Кальчо. После этого в клуб набрали новую партию новичков, и немалую. Есть и довольно интересные имена, среди которых выделяется Ретеги, тот самый бомбардир из Аргентины, что стал новым "ориунди" сборной Италии. Но также примерили форму Леали, Торсбю, Жуниор Мессиас. Многие из них дебютировали в кубке с "Моденой", где выиграли 4-3, а героем стал как раз упомянутый латиноамериканский бомбардир, оформивший дубль и ассистировавший Гудмундссону.

"Фиорентина"

Клуб может считать прошлый сезон наполовину успешным, наполовину трагичным. С одной стороны, было проиграно оба финала. Сначала уступили в кубке Италии "Интеру", потом - спор за титул Лиги конференций "Вест Хэму", причем с идентичным счетом 1-2. С другой стороны, Винченцо Итальяно вывел "фиалок" в решающий раунд обоих этих турниров. Да и 8-е место в Серии А принесло путевку в еврокубки из-за дисквалификации "Ювентуса", что даже при штрафе финишировал выше. Там стартовать придется без Артура Кабрала - бразильца за 20 миллионов (еще 5 могут получить как бонусы) отправили в "Бенфику", получив возможность подписать и Нзолу (13 голов в прошлом сезоне за "Специю"), и Кристенсена с Бельтраном. Также во Флоренции попробуют реанимировать карьеру Мины и Артура. И любопытно, что решат с Кокориным, что был хорош в кипрском "Арисе".

Статистика личных встреч

У "Дженоа" было 5 ничьих при победе. Но в сезоне 2021/2022, перед вылетом, "грифоны" уступили в обоих поединках с "Фиорентиной".

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на гостей. Но тут должно быть не скучно, так что ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 2,04).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.04
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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