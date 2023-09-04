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Прогноз на матч Дания - Сан-Марино 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Дания - Сан-Марино 6 сентября 2023 года
Дания Дания
Чемпионат Европы 07 сен 2023, 14:45 Дания - Сан-Марино
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Международные, Koebenhavn, Паркен
Сан-Марино Сан-Марино
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.61
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7 сентября на "Паркен" (Копенгаген) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Дания встретится с Сан-Марино. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Дания

Сборная "выстрелила" на прошлом Евро. Причем там в 1-м туре было потеряно безусловного лидера, Эриксена. В итоге без Кристиана, играя в том числя и для него, "динамит" добился прохода в полуфинал континентального турнира. Потом был уверенный проход следующей квалификации на чемпионам мира, но уже в Катаре датчане откровенно разочаровали, не выйдя из не самой сложной группы. Каспер Юлманд сохранил свою должность, но пока что не убедил, что это было верным решением. Ведь, несмотря на раззабивавшегося Расмуса Хейлунда (именно те голы и позволили нападающему перебраться в "Манчестер Юнайтед"), старт нового цикла не назовешь удачным. Дома получилось выиграть у неплохих противников, Финляндии и Северной Ирландии. Но выезды пока что складываются неудачно. Казахстан превратил 0-2 в 3-2 за последние 20 минут. И даже сдувшаяся в последнее время Словения закончила на своем поле 1-1.

Сан-Марино

Команда борется за первенство - только с конца. Появляются новые сборные, тот же Гибралтар, что и не страну, строго говоря, представляет. Но все так же "La Serenissima" спорит с Лихтенштейном, другим карликом, за последнее место в рейтинге УЕФА. В прошлом году были ничьи, но в товарищеских поединках с экзотическими Сейшелами и Сан-Люсией. Но в квалификации андердог, как обычно, проигрывает "сухо". Зато не так уж и крупно: по 0-2 со Словенией и Северной Ирландией, 0-3 с казахами, и только Финляндии дали покуражиться, пропустив от них 6 мячей. Понятно, что сейчас потолок претензий - просто не провалиться еще больше.

Статистика личных встреч

Впервые футболисты из Сан-Марино прибудут в Копенгаген, ранее между сборными не было даже товарищеских поединков.

Прогноз

Букмекеры спорят только о масштабах разгрома. Можно использовать ставку на то, что хозяева выиграют при форе "-4,5 забитых голов" (коэффициент - 1,61).

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Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.61
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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