Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.56 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

14 октября 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 между сборными Дании и Казахстана.

Дания

Перед очным противостоянием Дания занимает второе место в квалификационной группе, имея 13 очков после шести туров. Перед решающими матчами отбора датчане уступают лидирующей Словении из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сборная Дании недавно одержала две победы в отборочных матчах против Сан-Марино (4:0) и Финляндии (1:0) и заметно поправила свое турнирное положение.

Теперь же им нужно справиться с крепким середняком группы - командой Казахстана.

Казахстан

Сборная Казахстана находится на четвертом месте в группе. Для них этот отборочный цикл можно считать успешным - они добыли четыре победы и лишь два раза проиграли после шести туров.

Они имеют положительное соотношение забитых и пропущенных голов – 9:5. Недавно они потерпели поражение от Финляндии (0:1) и победили Северную Ирландию (1:0), и теперь у них есть маленькие шансы на то, чтобы выйти на европейское первенство впервые в своей истории.

Прогноз на матч

Букмекеры считают Данию безоговорочным фаворитом матча. Датчане выиграли четыре из пяти предыдущих матчей против Казахстана. Кроме того, за пять последних встреч участники забивали не менее двух голов, а значит нужно рассмотреть вариант со ставкой на ТБ(2,5) голов в предстоящем матче. Букмекеры предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.52.

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