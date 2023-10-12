EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года

Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Дания - Казахстан прогноз
Дания Дания
Чемпионат Европы 14 окт 2023, 14:45 Дания - Казахстан
-
- : -
Международные, Koebenhavn, Паркен
Казахстан Казахстан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.56
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

14 октября 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 между сборными Дании и Казахстана.

Дания

Перед очным противостоянием Дания занимает второе место в квалификационной группе, имея 13 очков после шести туров. Перед решающими матчами отбора датчане уступают лидирующей Словении из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сборная Дании недавно одержала две победы в отборочных матчах против Сан-Марино (4:0) и Финляндии (1:0) и заметно поправила свое турнирное положение.

Теперь же им нужно справиться с крепким середняком группы - командой Казахстана.

Казахстан

Сборная Казахстана находится на четвертом месте в группе. Для них этот отборочный цикл можно считать успешным - они добыли четыре победы и лишь два раза проиграли после шести туров.

Они имеют положительное соотношение забитых и пропущенных голов – 9:5. Недавно они потерпели поражение от Финляндии (0:1) и победили Северную Ирландию (1:0), и теперь у них есть маленькие шансы на то, чтобы выйти на европейское первенство впервые в своей истории.

Прогноз на матч

Букмекеры считают Данию безоговорочным фаворитом матча. Датчане выиграли четыре из пяти предыдущих матчей против Казахстана. Кроме того, за пять последних встреч участники забивали не менее двух голов, а значит нужно рассмотреть вариант со ставкой на ТБ(2,5) голов в предстоящем матче. Букмекеры предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.52.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.56
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 16:30 Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года Колумбия Коэф.: 1.8 Уругвай Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Боливия Коэф.: 1.95 Эквадор Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Аргентина Коэф.: 1.6 Парагвай Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Чили Коэф.: 1.73 Перу Рекомендуем Mostbet
Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Бразилия Коэф.: 1.6 Венесуэла Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:47 Мбаппе - бомбардир, Винисиус - ассистент: как совместить двух звезд в Реале Новости футбола Сегодня, 14:20 Отказал Манчестер Юнайтед и оказался прав. Скоулз высказался о Беллингеме Новости футбола Сегодня, 14:01 Левандовский надеется сыграть в Эль-Класико Новости футбола Сегодня, 13:34 Манчестер Юнайтед хуже Эвертона. Трент оценил врагов Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 12:58 Колорадо хочет назначить Уилшера на пост тренера Новости футбола Сегодня, 12:23 Упамекано пропустит несколько недель из-за травмы Новости футбола Сегодня, 11:50 Ювентус хочет вернуть своего бывшего вингера Новости футбола Сегодня, 11:37 Несколько миллионов максимум. Лам высказался о зарплатах в сборной Германии Новости футбола Сегодня, 11:30 Лутон Таун официально подписал 32-летнего полузащитника, который всю жизнь играл в Англии Новости футбола Сегодня, 11:29 Защитников ограничили в возможностях. Дель Пьеро оценил современный футбол
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года