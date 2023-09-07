Прогноз на матч Победа Черногория Коэф.: 1.85 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

10 сентября на "Под Горицом" (Подгорица) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Черногория встретится с Болгарией. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

Черногория

Сборная - 1 из самых молодых в европейском футболе. Долгое время лучшие местные игроки выступали за югославские, а потом - сербские команды. Сейчас есть толковые футболисты, среди которых №1, несомненно, Йоветич. Но ни разу так ни на какой турнир "храбрые соколы" и не пробились - разве что можно отметить победу в своей группе Лиги Наций, и то на уровне дивизиона С, в 2021-м году. Новый цикл начали "за здравие", с победы в Болгарии. Но потом не получилось забить ни Сербии, ни Венгрии (первой проиграли 0-2, со второй закончили нулевой ничьей), кроме того, в июне, перед уходом на каникулы, дома проиграли чехам 1-4. А потом, во время "перестрелки" в Вильнюсе, ограничились только ничьей с Литвой - все закончилось 2-2.

Болгария Команда когда-то брали медали чемпионата мира, и об этих успехах поколения Стоичкова в стране помнят. Вот только давно уже не появляются футболисты масштаба Христо, или того же Бербатова и даже Ивелина Попова. Примечательно, что нынешний капитан, Десподов, играет в греческом ПАОКе, большая часть нынешней заявки - на родине, и отнюдь не в местном гранде, "Лудогорце". Да и Крстаич как тренер не убеждает. В этом году "львы" начинали с "сухих" поражений в марте Черногории и Венгрии, продолжив июньскими 1-1 с Литвой и Сербией. Сейчас разминались сначала в контрольном поединке с Ираном. Правда, даже там, быстро пропустив, так и не смогли ничем ответить, так и уступив минимально Статистика личных встреч В 6 первых очных поединках стороны по разу выиграли, большую часть матчей закончив вничью. Но в марте за счет единственного мяча на выезде снова победили черногорцы. Прогноз Букмекеры ждут нового успеха черногорцев. Согласимся хотя бы потому, что они играют дома, а соперник уж очень слаб сейчас. Ждем от этого футбольного поединка успеха хозяев арены (коэффициент - 1,85).

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