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Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Челси - Брентфорд прогноз
Челси Челси
Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Челси - Брентфорд
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Англия, London, Стэмфорд Бридж
Брентфорд Брентфорд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.85
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100%
1хБет 5.00
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В десятом туре английской Премьер-лиги состоится матч между "Челси" и "Брентфордом". "Аристократы" набрали ход и теперь на их пути попался довольно скромный соперник. Встреча пройдет 28 октября 2023 года.

“Челси”

В последних матчах команда из .лондона внезапно начала демонстрировать футбол высокого уровня.

В прошлом туре они даже смогли сыграть вничью с "Арсеналом", причем "канонирам" пришлось отыгрываться со счета 0:2.

В то же время, турнирное положение "синих" пока не улучшилось особо, даже после трех матчей без поражений. По итогам девяти туров они занимают 10-е место и от зоны еврокубков отстают на четыре очка. Нет сомнений, что Маурисио Почеттино сумел что-то наладить и теперь мы видим перед собой грозный “Челси”, который должен запросто разбираться с соперниками уровня “Брентфорда”.

“Брентфорд”

В последнем туре гости одержали долгожданную победу над аутсайдером “Бернли”. Таким образом, они смогли прервать свою шестиматчевую серию без побед.

Но стоит признать, что даже эта победа не улучшила их ситуацию, ведь "пчелы" с 10 очками занимают 14-е место в турнирной таблицы и их преимущество над зоной вылета не выглядит таким убедительным.

Интересно, что футболисты “Брентфорда” в этом сезоне забивают довольно много голов и по этому показателю находятся в верхней части таблицы.

Прогноз на игру "Челси" - “Брентфорд”

Последние матчи "аристократов" дают понять, что команда начала набирать форму и теперь ее следует рассматривать как грозного соперника.

За последние три тура “синие” набрали семь очков и забили восемь голов. Учитывая тот факт, что “Брентфорд” также много забивает, я предлагаю поставить на тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1,85.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.85
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