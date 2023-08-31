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Прогноз на матч Бёрнли - Тоттенхэм 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Бёрнли - Тоттенхэм 2 сентября 2023 года
Бернли Бернли
Премьер-лига Англия 02 сен 2023, 10:00 Бернли - Тоттенхэм
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Англия, Burnley, Терф Мур
Тоттенхэм Тоттенхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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2 августа в рамках чемпионата Англии состоится встреча Бернли и Тоттенхэма.

Бёрнли

В прошлом сезоне хозяева поля победили в Чемпионшипе, который, по мнению некоторых экспертов, не уступает некоторым европейским топ-дивизионам.

С выходом в элиту английского футбола стало ясно, что Бернли будет сложно удержаться в Премьер-лиге, так как состав команды откровенно уступает другим коллективам, даже не претендующим на медали.

В новом сезоне в двух матчах Премьер-лиги Бернли проиграл, не добыв ни одного очка в элите английского футбола. В первом туре они крупно проиграли Манчестер Сити, после чего последовало поражение и от Астон Виллы.

Бернли стоило бы сосредоточиться на играх с прямыми конкурентами, так как именно в таких матчах у них есть возможность набрать очки. К слову, игра с Тоттенхэмом вряд ли относится к таким.

Тоттенхэм

После ничьи с Брентфордом в первом туре, “шпоры” принимали на своем поле грозный Манчестер Юнайтед и сенсационно добыли победу. После этого также лондонская команда взяла верх в матче против Борнмута.

Сейчас Тоттенхэм занимает третье место в турнирной таблице с 7 очками. Судя по всему, даже после ухода Гарри Кейна лондонская команда готова бороться за место в первой четверке после неудачного прошлого сезона.

Прогноз на матч Бёрнли - Тоттенхэм

У Бернли мало шансов на то, чтобы праздновать победу с одним из претендентов на медали. Скорее всего, хозяева поля смогут забить гол в этой встрече, однако вряд ли у них получится сохранить свои ворота на замке. Буду ставить на исход – обе команды забьют за 1.80.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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