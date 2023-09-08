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Прогноз на матч Бразилия -Боливия 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Бразилия -Боливия 9 сентября 2023 года
Бразилия Бразилия
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 20:45 Бразилия - Боливия
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Международные,
Боливия Боливия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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В Южной Америке стартовал отбор на чемпионат мира-2026, который пройдет в США. В первом туре команда Бразилии сыграет против Боливии.

Гости считаются явным аутсайдером, хотя все же могут рассчитывать на то, чтобы выйти из группы и поехать на мундиаль.

Бразилия

У команды нет главного тренера после чемпионата мира-2022, где Бразилия не смогла преодолеть четвертьфинал.

Сейчас звездными футболистами временно руководит Фернандо Диниза, который также занимает должность и в клубе.

Нет сомнений в том, что у бразильцев достаточно квалифицированный состав, чтобы пройти квалификацию на чемпионат мира при любом тренере.

В первой игре от бразильцев ожидают только победы и кажется, что тут проблем возникнуть не должно, так как слишком разные уровни команд.

Боливия

Боливийцы редко удивляют сенсационными результатами на выезде, играя более успешно на домашней арене.

Не стоит забывать, что в Южной Америке уровень команд достаточно высок, поэтому сюрпризы тут всегда возможны.

По мнению аналитиков, Боливия будет вести борьбу за предпоследнее место в таблице с Венесуэлой.

Отметим, что в новый отбор команда входит под руководством нового тренера Густаво Костаса.

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды сыграли 32 матча и лишь пять раз боливийцы были сильнее. У бразильцев 23 победы.

Букмекеры считают, что победа Бразилии - уже решенный вопрос. Теперь остается угадать, какой она будет. Мне же кажется, что пяти мячей в матче команды не забьют, поэтому буду ставить на исход "тотал меньше 4,5 голов" (коэффициент - 1,77).

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Прогноз на матч Тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.77
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1хБет 5.00
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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