Прогноз на матч Брайтон - Ливерпуль 8 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В восьмом туре чемпионата Англии состоится матч "Брайтон" - "Ливерпуль". Оба клуба в последнем туре проиграли, прервав свои серии побед.

"Брайтон"

Игра “чаек” в этом сезоне очень яркая, но порой они удивляют результатами. “Брайтон” в прошлом туре потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" и сразу же опустился с третьего места на шестое.

Интересно, что до этого "чайки" смогли выиграть три матча подряд, включая победы над "Ньюкаслом" и “Манчестер Юнайтед”. Многим показалось, что команда готова к борьбе за место в зоне Лиги чемпионов, но сейчас кажется, что им будет непросто обойти сильных соперников.

"Ливерпуль"

“Красные” сейчас на подъеме. Команда выиграла пять матчей подряд, прежде чем проиграть "Тоттенхэму" в предыдущем туре. В связи с поражением "Манчестер Сити" в этом же туре, разрыв между клубами остался в два очка, и мерсисайдцы опустились на четвертое место.

Судя по всему, с "горожанами" борьба за титул будет крайне напряженной, но занять место в топ-четверке они должны, в отличие от прошлого сезона.

Прогноз на матч "Брайтон" - "Ливерпуль"

Интересно, что в последних восьми матчах "Брайтона" был пробит тотал 2,5 гола. В то же время в последних 6 матчах "Ливерпуля" был пробит тотал 2,5 гола.

Обе команды прервали свои серии побед. Однако, если взглянуть глубже, ситуация для "красных" весьма привлекательнее, так как они проиграли прямому конкуренту. В то же время "чайки" не только прервали свою серию побед, но и потерпели разгромное поражение, что может послужить им дополнительной мотивацией. В этом матче буду ставить на тотал менее 3,5 гола по коэффици...

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