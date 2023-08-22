EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 26 авг 2023, 07:30 Борнмут - Тоттенхэм
-
- : -
Англия, Bournemouth, Виталити
Тоттенхэм Тоттенхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В субботу, 26 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии, в котором “Борнмут” на своем поле примет “Тоттенхэм”.

“Борнмут”

“Вишни” начали сезон без побед. Сперва была боевая ничья с “Вест Хэмом” - 1:1, после чего во втором туре команда проиграла “Ливерпулю”.

Несмотря на поражение в последнем туре, у них были и хорошие моменты, которые дают болельщикам оптимизма на предстоящий сезон. Фанаты клуба наверняка надеются, что в новой кампании их любимчики не будут “барахтаться” в зоне вылета и все же смогут побороться за место в середине турнирной таблицы.

“Тоттенхэм”

Этим летом произошло то, что давно должно было случиться. Команду покинул многолетний лидер и капитан Гарри Кейн. Несмотря на уход лидера команды, “шпоры” уверенно выглядят в атаке и в двух стартовых турах забили четыре гола в ворота соперников.

В первом туре АПЛ лондонская команда сыграла вничью 2:2 с “Брентфордом”, после чего “шпоры” неожиданно для многих обыграли на своем поле грозный “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:0.

Личные встречи и история

В статистике личных встреч у “Тоттенхэма” явное преимущество: 8 побед против 2 у “Борнмута" и 2 ничьих в 12 официальных матчах.

Прогноз на матч

“Шпоры” показали, что даже после ухода Кейна они остаются грозной атакующей командой. Нет сомнений, что в воротах более скромного соперника побывает минимум один мяч. В то же время и “Борнмут” забивал в каждом из прошлых туров, а значит тут выглядит разумной ставка обе забьют. На этот исход дают коэффициент 1,60.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Антверпен Коэф.: 1.71 АЕК Афины Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Ракув Коэф.: 1.85 ФК Копенгаген Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Рейнджерс Коэф.: 1.74 ПСВ Эйндховен Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Коэф.: 1.82 Интернасьонал Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Лига конференций 23 авг 2023, 12:45 Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Хиберниан Коэф.: 1.86 Астон Вилла Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Решение окончательно: суд ответил Ювентусу на апелляцию по поводу отобранного чемпионства Новости футбола Сегодня, 05:00 Ливерпуль не согласен с дисквалификацией Мак Аллистера: клуб подает апелляцию Новости футбола Сегодня, 04:00 ПСЖ все еще надеется продать Мбаппе: названа сумма Новости футбола Сегодня, 03:00 Одну из сильнейших сборных Европы может возглавить женщина Новости футбола Сегодня, 01:55 Рома Моуринью близка к покупке нападающего сборной Колумбии Новости футбола Сегодня, 01:35 Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 01:20 Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию основного полузащитника Новости футбола Сегодня, 01:00 Атлетико потребовал за Родриго Де Пауля огромную сумму Новости футбола Сегодня, 00:50 Интер может подписать звездного нападающего Новости футбола Вчера, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года