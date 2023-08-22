Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года
В субботу, 26 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии, в котором “Борнмут” на своем поле примет “Тоттенхэм”.
“Борнмут”
“Вишни” начали сезон без побед. Сперва была боевая ничья с “Вест Хэмом” - 1:1, после чего во втором туре команда проиграла “Ливерпулю”.
Несмотря на поражение в последнем туре, у них были и хорошие моменты, которые дают болельщикам оптимизма на предстоящий сезон. Фанаты клуба наверняка надеются, что в новой кампании их любимчики не будут “барахтаться” в зоне вылета и все же смогут побороться за место в середине турнирной таблицы.
“Тоттенхэм”
Этим летом произошло то, что давно должно было случиться. Команду покинул многолетний лидер и капитан Гарри Кейн. Несмотря на уход лидера команды, “шпоры” уверенно выглядят в атаке и в двух стартовых турах забили четыре гола в ворота соперников.
В первом туре АПЛ лондонская команда сыграла вничью 2:2 с “Брентфордом”, после чего “шпоры” неожиданно для многих обыграли на своем поле грозный “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:0.
Личные встречи и история
В статистике личных встреч у “Тоттенхэма” явное преимущество: 8 побед против 2 у “Борнмута" и 2 ничьих в 12 официальных матчах.
Прогноз на матч
“Шпоры” показали, что даже после ухода Кейна они остаются грозной атакующей командой. Нет сомнений, что в воротах более скромного соперника побывает минимум один мяч. В то же время и “Борнмут” забивал в каждом из прошлых туров, а значит тут выглядит разумной ставка обе забьют. На этот исход дают коэффициент 1,60.
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