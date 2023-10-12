Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Болгария Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Болгарии и Литвы. Матч пройдет на Национальном стадионе Васила Левски в Софии в субботу, 14 октября. Начало встречи запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Болгария

Команда когда-то брали медали чемпионата мира, и об этих успехах поколения Стоичкова в стране еще помнят. Вот только давно уже не появляются футболисты масштаба Христо, или того же Бербатова и даже Ивелина Попова. Примечательно, что нынешний капитан, Десподов, играет в греческом ПАОКе, большая часть нынешней заявки - на родине, и отнюдь не в местном гранде, Лудогорце. Да и Крстаич как тренер не убеждает.

В этом году «львы» начинали с «сухих» поражений в марте Черногории и Венгрии, продолжив июньскими 1-1 с Литвой и Сербией. А в прошлом месяце болгары в гостях еще раз уступили Черногории.

Литва

Литва давно уже лишилась шансов на выход в финальную часть турнира, да и особо никто в это не верил. Теперь главная цель для сборной — забраться на четвертое место и не оказаться на последней строчке.

К слову, эта задача также не является просто, ведь команда литовцев считается самой слабой в этой группе. После пяти сыгранных матчей литовцы вместе с болгарской сборной имеют по 2 набранных очка и являются главными неудачниками квинтета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болгария не знает побед в семи последних матчах.

А вот сборная Литвы не побеждает уже в 13-ти предыдущих играх, сыграв всего четыре раза вничью.

Между собой команды встечались четыре раза — 2:1 в пользу болгар и одна ничья.

Прогноз

Сильнее выглядят хозваева и именно им букмекеры пророчат победу. Коэффициент на такой исход достаточно привлекательный, поэтому ставить буду на победу сборной Болгарии.

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