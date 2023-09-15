Прогноз на матч Победа Боавишта Коэф.: 1.71 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

18 сентября на "Эштадиу ду Бесса Секулу ХХІ" (Порту) пройдет матч 5-го тура чемпионата Португалии, в котором "Боавишта" встретится с "Шавешем". Старт поединка запланирован на 21:15 по европейскому времени.

"Боавишта"

Клуб в свое время, в 2001-м году, добирались даже до чемпионского титула. Это был пик "золотой эры" "шахматных" конца прошлого и начала этого века... Но, как потом оказалось, во время скандального расследования, успехи во многом были основаны на коррупционной составляющей. В итоге команду выбрасывали во второй дивизион. Вернувшись оттуда довольно быстро, она уже не претендовала на высокие места, например, завершив прошлый сезон только девятой. Тем неожиданнее ее нынешний рывок на старте (особенно на фоне поражения по пенальти дома "Лейрии" в Кубке Лиги). Уже в первом туре сенсационно обыграли 3-2 "Бенфику", после чего добавились успехи с "Портимоненсе" и "Эшторилом". И только "Каза Пия", открыв счет, в итоге удержала ничью 1-1.

"Шавеш" Команда начало века провела за пределами Примейры. Но, вернувшись, показывает не заоблачные, но неплохие результаты крепкого середняка. Прошлый сезон, например, получилось завершить на седьмой позиции, опередив ту же "Боавишту". Но на старте нового розыгрыша, который начался под руководством Жозе Гомеша, проект проваливается напрочь. Новый тренер дебютировал в Кубке Лиги, и по пенальти в большинстве его новые подопечные проиграли АВС, что выступает во втором дивизионе страны. Потом и в чемпионате были сплошные поражения, "Риу Аве" и "Браге", "Фаренсе" и "Морейренси". В итоге сейчас самобытная команда замыкает турнирную таблицу - только у них нет очков, более того, ближайший сосед, "Портимоненсе", уже набрал 2. Статистика личных встреч В прошлом сезоне команды сыграли впервые с 2019-го года. И у "Боавишты" получилось лучше: ничья дома и 4-1 в гостях. Прогноз Букмекеры не думают, что после паузы на "окно ФИФА" что-то вдруг изменится резко. Лидер текущей таблицы принимает команду, что замыкает ее - ставим на победу "шахматных" (коэффициент - 1,7).

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