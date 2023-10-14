Прогноз на матч Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы состоится игра Азербайджан - Австрия. Сборная Австрии в шаге от попадания на финальный турнир Евро и для этого им хватит победы над скромным соперником.

Азербайджан

Эта сборная имеет сильные проблемы в этом отборочном турнире. В пяти матчах они набрали четыре очка, сыграв вничью с Эстонией и позже их же обыграв.

Мотивация для команды хозяев будет низкой, особенно учитывая мотивированность и силу своих соперников.

К сожалению, сборная Азербайджана не смогла продемонстрировать свою игру на международном уровне, да и в целом позитивных изменений в игре этой команды наблюдать не приходилось.

Австрия

Эта команда показывает отличную игру в этом отборочном турнире. Они долгое время лидировали в группе, но опустились на второе место после поражения от Бельгии.

После шести игр в активе австрийцев 13 очков и они остаются явными кандидатами на выход из группы. У их ближайших преследователей шведов всего шесть баллов, да и соперниками в борьбе за место на Евро их сложно назвать.

Таким образом, любая победа над Азербайджаном гарантирует Австрии выход на чемпионат Европы.

Прогноз на игру Азербайджан - Австрия

Австрия является явным фаворитом этой встречи. Они уже победили Азербайджан со счетом 4:1 на своем поле, а в их последних шести встречах они трижды побеждали с большим преимуществом.

В групповом турнире австрийцы забили 14 мячей, уступая только Бельгии. Поэтому мы рекомендуем выбрать тотал больше 2,5 по коэффициенту 1,77.

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