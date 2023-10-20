Прогноз на матч Аталанта — Дженоа 22 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.56 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура итальянской Серии А Аталанта будет принимать дерзкого новичка Дженоа. Матч состоится в Бергамо в воскресенье, 22 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Аталанта

Недавно команда выровняла свой ход и одержала победы над Кальяри и Вероной. После этого была ничья в матче с Ювентусом и досадное поражение от Лацио. Сейчас бергамаски на шестом месте в турнирной таблицы с 13-ю очками. Они отстают от лидерующего Милана на 8 пунктов. При этом за Аталантой идет целая группа команд, которая отстает от нее всего на один балл.

Дженоа

Команда по итогам позапрошлого сезона отправилась в Серию В, где под руководством выдающего итальянского футболиста Альберто Джилардино сходу оформила путевку назад.

В этом сезоне Дженоа очень успешно играет против топовых команд. Команда Джилардино обыграла Лацио и разгромила Рому, а матч с действующим чемпионом Наполи свела вничью. На данный момент клуб занимает 15-ю строчку в таблице, а в его составе выделяется нападающий сборной Италии Матео Ретеги, который успел отличиться уже тремя забитыми голами.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аталанта на своем поле не проигрывает в шести матчах кряду.

Дженоа в гостях победила лишь раз в последних шести поединках.

Три из четырех предыдущих очных матчей этих команд завершились нулевой ничьей.

Прогноз

Аталанта выглядит фаворитом, однако гости в силах преподнести сюрприз. Думаю, команды покажут интересный, атакующий футбол, а ставить буду на Тотал Больше 2.

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