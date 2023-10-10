Прогноз на матч Андорра — Косово 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Андорры и Косово. Матч состоится на Эстади Насьйональ в столице Андорры в четверг, 12 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Андорра

Сборная Андорры — один из главных аутсайдеров в европейском футболе. За почти тридцатилетнюю историю, эта команда сумела выиграть всего лишь 10 матчей. Думаю, что не стоит и говорить о том, что Андорра никогда не участвовала в финальных стадиях больших турниров. Рекордом в отборочных турнирах стало предпоследнее место в отборочной группе перед Чемпионат Европы-2020. Во всех остальных случаях Андорра неизменно оказывалась на самом дне.

В этой отборочной кампании андоррская команда может похвастаться ничьими с Беларусью и Косово, но все равно находится на последней позиции в группе.

Косово

Сборная Косово лишь в марте 2014-го провела свой первый официальный матч. Сразу отмечу, что страна далеко не всеми признана независимым государством, поэтому процесс появления сборной на международной арене длился так долго. Только в мае 2016-го Косово приняли в УЕФА и ФИФА.

Команда не выглядит главным аутсайдером в своей отборочной группе и точно котируется выше Андорры. После шести сыгранных матчей косовары имеют лишь два поражения от Беларуси и Румынии. Остальные четыре матча закончились с ничейным счетом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последних 14-ти матчах Андорра победила лишь дважды (обе игры против Лихтенштейна в Лиге Наций УЕФА).

В предыдущих восьми матчах у Косово всего два поражения. Остальные шесть игр завершились вничью.

Между собой команды встречались лишь один раз. В мае этого года в Приштине была зафиксирована ничья 1:1.

Прогноз

Фаворитом однозначно являются гости. Андорра безусловно будет сопротивляться, поэтому ставить буду на Тотал Больше 2.

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