Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Ахли 6 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Аль-Иттихад Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В девятом туре Про Лиги Саудовской Аравии один из самых интересных матчей игрового дня состоится в пятницу в Джидде: Аль-Иттихад встретится с Аль-Ахли. Начало поединка в 20:00 по среднеевропейскому времени.

Аль-Иттихад: последние новости

В прошлом сезоне еще без россыпи звезд в составе Аль-Иттихад впервые с 2009 года выиграл чемпионат страны, опередив на финише Аль-Наср с Криштиану Роналду на пять баллов. Новый розыгрыш Про лиги пока складывается для коллектива тяжелее: после восьми туров команда делит вторую строчку с Аль-Таавуном. Правда, преимущество лидирующего Аль-Хиляля минимально - лишь в один балл.

Помимо внутреннего чемпионата у “тигров” также появилась новая забота: международные турниры. Правда, поединок против иранского Сепхана в Лиге чемпионов АФК на текущей неделе не состоялся из-за политической составляющей: хозяева поля поставили при выходе команд на поле бюст Касема Сулеймани, которого в некоторых странах считают военным преступником. По этой причине Аль-Итттихад отказался играть и еще до матча отправился назад в аэропорт. Поэтому дополнительных игровых нагрузок на этой неделе подопечные Нуну Эшпириту Санту не получили, хоть и затратили время на перелет.

Аль-Ахли: последние новости

Аль-Ахли прошлым летом серьезно поработал на трансферном рынке: состав команды пополнили Эдуар Менди, Кессье, Сен-Максимен, Фирмино, Марез - все они сейчас могли бы выступать в Лиге чемпионов УЕФА, однако сделали свой выбор в пользу Саудовской Аравии.

Пока такая трансферная работа не принесла мгновенных результатов: на данный момент “крепость трофеев” как раз-таки далека от трофеев, занимая лишь шестое место в чемпионате. Правда, плотность в таблице Про Лиги серьезная, поэтому отставание от лидера составляет лишь пять очков: победная серия в течение месяца-полутора поможет это расстояние наверстать. Но для этого также нужно забыть слово “поражение”, а с этим у Аль-Ахли пока есть трудности: из четырех крайних игр подопечные немецкого специалиста Маттиаса Яйссле победили только в одном, дважды проиграв.

Интересные факты и история личных встреч

Победа Аль-Ахли в очных матчах - большая редкость. В последних пяти матчах такая произошла только раз: еще в 2020 году “крепость трофеев” победила на выезде 2:1. Однако в четырех следующих играх преимущество было уже на стороне Аль-Иттихада, который трижды выиграл, еще один матч завершился вничью.

Прогноз

Аль-Иттихад сейчас набрал неплохую форму. Да, на прошлых выходных обыграть скромную Аль-Фейха не удалось, однако это можно списать на подготовку к Лиге чемпионов АФК. А вот Аль-Ахли показал, что ему тяжело даются матчи с прямыми конкурентами: проиграли Аль-Насру и Аль-Фату, ничья с Аль-Иттифаком. Поэтому в то, что гости вернутся домой с очками, веры крайне мало.

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