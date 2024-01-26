Милан – Болонья прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Милан Коэф.: 1.74 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Программу субботних игр Серии А закроют Милан – Болонья, прогноз на матч этих соперников можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Милан

У Милана в этом сезоне нет той стабильности, которая бы позволила бороться за чемпионство, команда идет третьей в турнирной таблице, отставая от лидера на 7 очков, а если Интер выиграет свою запасную встречу, дистанция от первой строчки увеличится до 9 баллов. В последнем туре «красно-черные» одержали тяжелую волевую победу на выезде против Удинезе – 3:2, удалось забить на 87-й минуте, а потом уже в компенсированное время. Данная победа стала для команды четвертой подряд в чемпионате. Также Милан держит в уме Лигу Европы, куда попал из Лиги Чемпионов, где занял третье место в группе.

Болонья

В этом сезоне Болонья приятно удивила, так как превратилась из крепкого середняка на претендента на еврокубки. Недавно клуб и вовсе входил в топ-4 Серии А, но наступил спад, которого многие ожидали. Команда не побеждает уже в трех матчах подряд, набрав за этот период всего очко. В последнем туре Болонья смотрелась в гостях лучше Кальяри, но умудрилась потерпеть поражение со счетом 1:2. Отставание от первого квартета составляет всего два очка, так что можно бороться даже место в Лиге Чемпионов, что больше похоже на фантастику.

История очных противостояний

У соперников богатая история очных противостояний, хотя вспомним мы только матч первого круга, тогда Милан одержал выездную победу со счетом 2:0.

Милан – Болонья Прогноз

На бумаге хозяева справедливо считаются фаворитами данного противостояния. Милан выше в турнирной таблице, играет дома, а также находится в лучшей форме, по сравнению с соперником. Болонья в этом сезоне выглядит весьма солидно, но сейчас находится на спаде, поэтому будет сложно устоять против такого сильного соперника. Мы считаем здесь рабочей ставку на чистую победу хозяев поля.

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