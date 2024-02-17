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Макартур – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Макартур - Веллингтон Феникс прогноз
Макартур Макартур
А-лига Австралия 18 фев 2024, 01:00 Макартур - Веллингтон Феникс
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Австралия, Campbelltown, Campbelltown Stadium
Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Веллингтон Феникс не проиграет
Коэф.: 1.61
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В 17-туре регулярного сезона А-Лиги Макартур дома сыграет против Веллингтон Феникс. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Макартур

Макартур потерпел ряд неудач в декабре, но в этом году игра и результаты команды значительно улучшились. Макартур занимает третье место в А-Лиге с 28 очками в активе. В предыдущем туре Макартур на выезде минимально обыграл Мельбурн Виктори (1:0), а до этого была победа над Вестерн Сидней (4:3). Суммарно серия “быков” без поражений в лиге составляет уже 7 матчей. Во вторник Макартур дома разгромил малазийский Сабах (3:0) в матче плей-офф Кубка АФК.

Веллингтон Феникс

Новозеландская команда – лидер текущего сезона А-Лиги. В активе Веллингтона 33 очка, что на 5 больше, чем у ближайших преследователей – Макартура и Централ Кост. Так что данная игра может серьезно повлиять на борьбу за победу в регулярном сезоне. Никс не проигрывают в А-Лиге уже 7 матчей кряду, а в предыдущем туре они обыграли Вестерн Юнайтед 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 8-м туре текущего сезона Веллингтон разгромил Макартур 3:0
  • В 10 матчах между этими командами на счету Веллингтона 5 побед, а у Макартура – 3

Прогноз на матч Макартур – Веллингтон Феникс

Макартур играл посреди недели в Кубке АФК и имел меньше времени на отдых. Ставлю на то, что в этом мачте Веллингтон не проиграет.

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Коэф.: 1.61
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