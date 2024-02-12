Копенгаген — Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года от Влада Ковальчука

Прогноз на матч Победа Манчестер Сити Коэф.: 1.24 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Возвращается главный европейский турнир по футболу. Во вторник, 13 февраля, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. Манчестер Сити поедет в гости к Копенгагену, игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Копенгаген

Команда из Дании на групповом этапе вышла смогла выйти в плей-офф из невероятной группы А. В квартете с Баварией, Манчестер Юнайтед и Галатасараем, Копенгаген занял второе место и пробился в 1/8 финала. Суперлига Дании еще не началась, новый сезон стартует 18 февраля. Однако, в предыдущих пяти матчах Копенгаген одержал три победы и дважды проиграл.

Манчестер Сити

У команды из Англии была более простая группа. Они набрали максимальные 18 очков в группе с РБ Лейпциг, Янг Бойс и Црвена Звезда. Что касается внутреннего чемпионата, и "горожане" на второй позиции Премьер-лиги имея в своем активе 52 очка после 23 матчей. В предыдущих пяти матчах Сити ни разу не проиграли и не сыграли вничью - пять побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды провели между собой четыре очных матча. Манчестер Сити дважды победил и дважды сыграли вничью.

Копенгаген забивает восемь матчей подряд. У Манчестер Сити эта серия еще лучше - 13 игр подряд с минимум одним голом.

Копенгаген на групповом этапе забил восемь голов и восемь пропустили. Манчестер Сити отличился 18 раз и семь пропущенных.

Копенгаген — Манчестер Сити Прогноз

Манчестер Сити сейчас в невероятной форме. Они действующие победители Лиги Чемпионов, поэтому они будут фаворитами не только этой игры, но и Лиги Чемпионов в целом. Команда Гвардиолы точно захочет начать плей-офф с уверенной победы, поэтому моя ставка будет именно на это - победа Сити за 1,24.

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