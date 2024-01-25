Ипсвич – Мейдстон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии Ипсвич дома сыграет против Мейдстона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Ипсвич

Ипсвич удерживается на втором месте в Чемпионшипе, но после мощного старта результаты команды ухудшились: 1 победа, 5 ничьих и 1 поражение в 7 последних матчах. На выходных Ипсвич сумел сыграть 1:1 против Лестера, который идет первым в турнирной таблице. В 1/32 Кубка Англии команда Кирана Маккены выбила Уимблдон (3:1).

Мейдстон

Мейдстон – представитель шестого английского дивизиона, где идет на четвертом месте после 29 туров. В последних трех матчах чемпионата Мейдстон набрал лишь 1 очко. В 1/32 Кубка Англии эта команда стала главной сенсацией, сумев переиграть одного из лидеров третьей лиги Стивенейдж (1:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ипсвич и Мейдстон никогда не играли друг против друга

Выход в 1/16 финала – наибольшее достижение в истории Мейдстона

Последний раз Ипсвич выходил в 1/8 финала Кубка Англии в далеком сезоне-2006/07

Прогноз на матч Ипсвич – Мейдстон

Ипсвич – очевидный фаворит матча, который будет владеть мячом большую часть времени. Наша ставка – Мейдстон не сможет забить.

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