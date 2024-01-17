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Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Фамаликан - Брага прогноз
Фамаликан Фамаликан
Примейра-лига Португалия 18 янв 2024, 13:45 Фамаликан - Брага
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Португалия, Vila Nova de Famalicao, Municipal 22 de Junho
Брага Брага
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.76
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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На четверг в чемпионате Португалии запланировано две встречи, в одной из них сойдутся Фамаликан – Брага прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Фамаликан

После первого круга Фамаликан занимает солидное седьмое место в Примейре, при этом будет сложно подняться выше, отставание от шестого места составляет 7 очков. В последнем туре команда одолела в гостях Каса Пиа со счетом 2:0, этот успех позволил прервать серию из шести матчей без побед в чемпионате. Суареш и Пума пропустят эту встречу из-за травм, хотя это нельзя назвать большими кадровыми потерями.

Брага

«Архиепископы» идут четвертыми в чемпионате, в последнем туре они уступили в гостях прямому конкуренту Порту со счетом 0:2. Таким образом, отставание от зоны топ-3 выросло до пяти очков. В последних четырех турах Брага одержала всего одну победу, что является признаком не лучшей формы. Банза и Ниакате не помогут партнерам, они поехали играть за свои сборные.

Статистика очных противостояний

Команды играли между собой еще в первом туре нынешнего чемпионата, тогда Фамаликан одержал сенсационную победу в гостях со счетом 2:1, в том матче Брага пропустила решающий мяч в компенсированное время.

Прогноз на матч Фамаликан – Брага

Судя по котировкам, букмекеры верят в то, что Брага возьмет реванш за поражение в первой игре, именно гости котируются здесь фаворитами. Есть все предпосылки увидеть результативный футбол, так как в последних шести очных встречах клубов забивалось не меньше 3 голов. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.76
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1хБет 5.00
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