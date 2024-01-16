Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи сыграет против Гвинеи-Бисау. Эти команды не смогли победить в первом туре, а значит теперь их противостояние будет еще интереснее. Встреча пройдет 18 января 2024 года.

Экваториальная Гвинея

В первом туре эта скромная команда сотворила громкую сенсацию, выстояв ничью в матче против Нигерии. Игра завершилась со счетом 1:1, хотя нигерийцы практически всю встречу провели в атаке и могли забивать большее количество голов.

Экваториальная Гвинея ни разу не проиграла в последних пяти матчах, пропустив в свои ворота лишь дважды. Это говорит о том, что сборная находится в неплохой форме и проблем при игре в обороне у нее нет.

Гвинея-Бисау

В первом туре эта команда потерпела поражение от хозяев турнира Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. В той игре Гвинея-Бисау и не была фаворитом, хотя на деле счет мог быть еще более разгромным.

В последних пяти матчах во всех турнирах Гвинея-Бисау добыла лишь одну победу при трех поражениях, пропустив в свои ворота 10 мячей. Такие результаты говорят о явных проблемах сборной в обороне, ведь они пропускают почти в каждом матче.

История противостояния

Между собой команды провели всего два матча и оба раза выигрывала Гвинея-Бисау, причем все время победы были крупными.

Прогноз на матч Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау

Гвинея-Бисау идет на серии неудач, в то время как их соперники не проигрывают пять матчей подряд. Верю в то, что Экваториальная Гвинея не проиграет и поставлю на их победу с форой 0, на что дают коэффициент 1,65.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram