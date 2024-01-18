Брентфорд – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

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В матче 21-го тура английской Премьер-лиги Брентфорд и Ноттингем Форест сойдутся лицом к лицу. Обе команды попытаются прервать свои череды неудач. Встреча соседей по турнирной таблице пройдет 20 января 2024 года.

Брентфорд

Пчелы занимают 16-ю строчку, всего в 3 очках от зоны вылета. В прошлом сезоне они финишировали на девятой строчке и это стало для них лучшим результатом в истории.

Сейчас у команды пять поражений подряд и они рискуют оказаться в зоне, где ведут борьбу за сохранение прописки.

В случае победы пчелы смогут подняться на 14-е место и создать более комфортный отрыв от опасной зоны. Если же они снова проиграют, то ситуация для них может оказаться плачевной.

Ноттингем Форест

Лесники идут на 15-м месте с 20 очками, но и у них на один сыгранный матч больше.

В последних пяти матчах чемпионата лесники добыли две победы и два раза проиграли. Сейчас они идут на серии из двух побед подряд. В том числе, на их счету сенсационная победа над Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.

История противостояния

Между собой команды провели 38 матчей и Брентфорд выиграл 14 раз. На счету лесников 13 побед и еще 11 встреч завершились с ничейным результатом. В первом круге команды не смогли выявить сильнейшего и встреча завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что пчелы не проигрывали сопернику уже в пяти матчах подряд.

Прогноз на матч Брентфорд — Кристал Пэлас

Этот матч обещает быть по-настоящему интересным, ведь обе команды будут играть только на победу. Прогнозирую, что много голов здесь не будет.

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