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Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Боруссия М - Аугсбург прогноз
Боруссия М Боруссия М
Бундеслига Германия 21 янв 2024, 11:30 Боруссия М - Аугсбург
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Германия, Monchengladbach, Боруссия Парк
Аугсбург Аугсбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.58
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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21 января свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Боруссия Менхенгладбах

Гладбах не может похвастаться высокими результатами, так как занимает скромное 11-е место в Бундеслиге. Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков, почти столько же и до топ-6. В последнем туре Боруссия одолела на своем поле Штутгарт со счетом 3:1, уже к 19-й минуте дублем у хозяев отметился Робин Гак. Так команда прервала серию из трех матчей без побед. Клубу будет сложно добиться чего-то существенного в этом сезоне, нужен серьезный рывок. Шестеро игроков не выйдут на поле в этой встрече, Итакура в сборной, Вайгль дисквалифицирован, а другие травмированы.

Аугсбург

«Фуггеры» уже привычно идут в районе середины турнирной таблицы, сейчас команда занимает 13-ю строчку, имея 7 очков отрыва от тройки аутсайдеров. В последнем туре Аугсбург дома ушел в глухую оборону против лидирующего Байера, соперник серьезно давил, но хозяева имели все шансы устоять, но гости смогли забить уже в компенсированное время – 0:1. У клуба три кадровые потери, Дорш отбывает дисквалификацию, а Оксфорд и Фрамберг имеют проблемы со здоровьем.

История очных противостояний

Команды выдали сумасшедший матч в первом круге, Гладбах вел 3:1, но потом с трудом ушел от поражения, сравняв счет только на 90+7 минуте, в итоге ничья со счетом 4:4.

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург

В противостоянии двух опытных представителей Бундеслиги, букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Аугсбург такой соперник, что умеет выдать хороший матч и создать немало проблем. Ожидаем непредсказуемой битвы на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Приемлемой здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.58
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