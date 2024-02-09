Барселона – Гранада прогноз и ставки на матч 11 февраля

Прогноз на матч Победа Барселона Коэф.: 1.2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 24 туре Ла Лиги Барселона на своем поле сыграет против Гранады. Матч состоится в воскресенье, 11 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Барселона

Каталонская команда сейчас находится на третьей строчке Ла Лиги. После 23 матчей команда Хави имеет в своем активе 50 очков. В крайних пяти играх Барса три раза победила и два раза проиграла. В крайней игре они обыграли Алавес на выезде со счетом 3:1.

Гранада

Команда является одним из аутсайдеров лиги. У Гранады сейчас 12 очков и они идут на 19 строчке турнирной таблицы. Отставание от 17 строчки - восемь очков, борьба за выживание в Ла Лиге будет очень тяжелой. В прошлых пяти играх Гранада только однажды победила, сыграла вничью и трижды проиграла. В крайнем матче они сыграли вничью с Лас-Пальмас 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Барселона играла против Гранады и не смогла одержать победу. Матч завершился 2:2.

В общем, в пяти предыдущих матчах Барселона только дважды победила и трижды сыграли вничью.

Алавес не может победить уже четыре матча подряд. Барселона имеет две победы к ряду.

Барселона – Гранада прогноз

Несмотря на нынешнее состояние и форму Барселоны, я все равно считаю, что они будут фаворитами игры. Однако, легкой победы им явно не стоит ждать. Моя ставка - победа Барсы за 1,2.

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