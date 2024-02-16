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Аталанта – Сасуоло прогноз и ставки на матч 17 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Аталанта - Сассуоло прогноз
Аталанта Аталанта
Серия А Италия 17 фев 2024, 14:45 Аталанта - Сассуоло
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Италия, Bergamo, Адзурри д'Италия
Сассуоло Сассуоло
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.34
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В субботу, 17 февраля, Аталанта га своем поле сыграет против Сасуоло. Этот матч состоится в рамках 25 тура Серии А и начнется в 20:45 по центральноевропейскому времени.

Аталанта

Аталанта набрала невероятный ход и вышла на четвертую строчку турнирной таблицы Серии А. В их активе 42 очка после 23 матчей. В крайних пяти матчах они победили во всех матчах с общим счетом 25:2. В последнем матче они победили Дженоа со счетом 4:1.

Сасуоло

Команда из нижней части турнирной таблицы, занимает 17 место и имеет 20 очков в своем активе. Отрыв от зоны вылета всего один-два очка, поэтому борьба будет очень сложной. В крайних пяти матчах Сасуоло победил только в одной игре, трижды победили и раз сыграли вничью. В последнем матче они сыграли вничью с Торино 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Коллективы уже провели в нынешнем сезоне две игры. В обоих случаях Аталанта побеждала, в Кубке 3:1 и Серии А - 2:0.
  • Сасуоло не может победить уже три матча подряд.
  • Аталанта не проигрывает девять игр к ряду.

Аталанта – Сасуоло прогноз

Матч команд из разных частей турнирной таблицы. Аталанта является фаворитом матча, поэтому я не буду долго расписывать и поставлю на их победу за 1,34.

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Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.34
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