Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси

Звездный португальский тренер Жозе Моуринью готов снова вернуться в Челси, сообщает Daily Mail.

Как информируют источники, португальский специалист не против тренировать "синих". Есть много причин, почему Моуринью хотел бы вернуться на Стэмфорд Бридж. Героическое воссоединение, шанс спасти свой клуб, жизнь ближе к семье - возможно, даже, окружить себя былой славой.

Напомним, что главный тренер Челси Маурисио Почеттино находится под большим давлением в клубе, сообщает журналист Мэтт Лоу. По информации источников, "синие" не планируют увольнять аргентинского специалиста посреди сезона, но давление на Почеттино растет. Маурисио нужно исправлять положение Челси до конца этого года, потому что ситуация может резко измениться.

Также, Маурисио Почеттино прокомментировал нынешнее состояние команды и в который раз дал понять, что ему нужно время для того, чтобы построить боеспособный коллектив. Также специалист призвал болельщиков синих запастись терпением.