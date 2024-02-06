Почеттино сделал заявление, которое может не понравиться болельщикам Челси

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал нынешнее состояние команды и в очередной раз дал понять, что ему нужно время для того, чтобы построить боеспособный коллектив. Также специалист призвал болельщиков синих запастись терпением.

Ранее сообщалось, что боссы Челси не будут увольнять Почеттино до конца сезона, но летом в клубе намерены проанализировать работу аргентинца и уже тогда вынести окончательный вердикт о судьбе тренерского штаба.

«Фанатам нужно набраться терпения. Нам нужно найти способ добиться успеха. Нам нужна поддержка, конечно, мы нуждаемся в поддержке команды, игроков. Я знаю качество наших игроков. Чтобы построить команду, нужно время. Это реальность. Поддержка со стороны руководства? Она полная. Это самое важное. Они на связи со мной каждый день. Я получил очень хороший месседж после игры с Вулвз от хозяев клуба. Мы все вместе на нашем пути», - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

Челси ныне пребывает на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 15 очков. В двух последних матчах синие пропустили по четыре гола.