Звезда немецкого футбола признался, что боролся с раком

Бывший футболист сборной Германии Эмре Джан признался, что боролся с раком.

По словам бывшего игрока “Ювентуса”, он сумел победить рак щитовидной железы.

"Мне нужно было срочно сделать операцию. Эта ситуация многое изменила в моей жизни. У тебя может быть много денег, у тебя может быть все, но здоровье ты не купишь.

Каждому нужно проходить обследование, не имеет значения, насколько здоровыми вы себя считаете. Если вы вовремя узнаете об этом, вы сможете вовремя действовать.

Я сам бы никогда не подумал, что у меня рак", - сказал он.