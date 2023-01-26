Зидан выбирает между тремя клубами
Новости футбола Сегодня, 07:10
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
Бывший главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан готов возглавить только один из трех клубов, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, приоритетом для французского специалиста является возвращение в “Реал” либо возглавить “Ювентус”. Также тренер заинтересован в работе с “Марселем”, так как это клуб из его родного города.
Ранее сообщалось, что Зидан надеялся возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2022 в Катаре. Впрочем, Федерация футбола Франции приняла решение продлить контракт с нынешнем тренером Дидье Дешамом до лета 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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