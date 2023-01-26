Зидан выбирает между тремя клубами

Бывший главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан готов возглавить только один из трех клубов, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, приоритетом для французского специалиста является возвращение в “Реал” либо возглавить “Ювентус”. Также тренер заинтересован в работе с “Марселем”, так как это клуб из его родного города.

Ранее сообщалось, что Зидан надеялся возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2022 в Катаре. Впрочем, Федерация футбола Франции приняла решение продлить контракт с нынешнем тренером Дидье Дешамом до лета 2026 года.

Не пропустите: Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании.