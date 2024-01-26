Зидан отвергнул работу с африканской сборной. Известна желаемая должность экс-тренера Реала

После отставки с мадридского Реала в июне 2021 года Зинедин Зидан пребывает без работы, но он мог вернуться на тренерское поприще.

Как сообщает L’Equipe, французскому специалисту предлагали принять сборную Алжира, откуда его родители. Зидан был польщен интересом, но предложение африканской команды отклонил.

Остались без положительного ответа также недавние предложения о работе со сборными Бразилии и США. Сообщается, что приоритетом 51-летнего специалиста является работа со сборной Франции.

Напомним, что сборная Алжира осталась без тренера после отставки Джамеля Бельмади, который попрощался с должностью после четвертого места в группе Кубка африканских наций.

Среди его преемников так же назывался двухкратный триумфатор турнира Эрве Ренар.