Зидан отказал очередному топ-клубу

ПСЖ связывался с французским тренером Зинедином Зиданом и предлагал ему возглавить команду.

Об этом пишет Le Parisien.

Источник отмечает, что 50-летний француз отказался от предложения из Парижа.

Ранее СМИ писали, что ПСЖ ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном.

В настоящее время в клубе рассматривают вопрос с будущим действующего наставника Кристофа Галтье.