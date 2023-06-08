Зидан отказал очередному топ-клубу
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Реала
ПСЖ связывался с французским тренером Зинедином Зиданом и предлагал ему возглавить команду.
Об этом пишет Le Parisien.
Источник отмечает, что 50-летний француз отказался от предложения из Парижа.
Ранее СМИ писали, что ПСЖ ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном.
В настоящее время в клубе рассматривают вопрос с будущим действующего наставника Кристофа Галтье.
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