Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал, почему считает африканских футболистов особенными.

Сеу Жозе дал свое первое интервью после увольнения из Ромы, затронув многие темы, в том числе свою любовь к африканским футболистам и объяснил, в чем они уникальны.

«Я не могу поехать в Африку, у меня там слишком много поклонников. Вы знаете, у меня был Дидье Дрогба, Джереми, Самуэль Это'о, Саломон Калу, Джон Оби Микель, Майкл Эссьен. Мои бывшие подопечные разбросаны по всему миру. Каждый раз, когда я приезжаю в Африку, я не могу там спокойно пройти по лице. Местные ребята меня очень любят. Честно говоря, я взаимно люблю этих парней. Я считаю, что африканские игроки особенные, они очень верны и чисты", - рассказал Моуриньо.

Ранее Жозе рассказал, что в свое время он отказал топовой европейской сборной и объяснил причину.