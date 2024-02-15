Жозе Моуриньо рассказал, почему считает африканских футболистов особенными
Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал, почему считает африканских футболистов особенными.
Сеу Жозе дал свое первое интервью после увольнения из Ромы, затронув многие темы, в том числе свою любовь к африканским футболистам и объяснил, в чем они уникальны.
«Я не могу поехать в Африку, у меня там слишком много поклонников. Вы знаете, у меня был Дидье Дрогба, Джереми, Самуэль Это'о, Саломон Калу, Джон Оби Микель, Майкл Эссьен. Мои бывшие подопечные разбросаны по всему миру.
Каждый раз, когда я приезжаю в Африку, я не могу там спокойно пройти по лице. Местные ребята меня очень любят. Честно говоря, я взаимно люблю этих парней. Я считаю, что африканские игроки особенные, они очень верны и чисты", - рассказал Моуриньо.
Ранее Жозе рассказал, что в свое время он отказал топовой европейской сборной и объяснил причину.