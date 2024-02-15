Моуриньо отказал топовой европейской сборной. Известно, в чём полагала причина

В декабре 2007 года главным тренером сборной Англии стал Фабио Капелло, но возглавить «трёх львов» мог и Жозе Моуриньо.

Об этом рассказал сам «special one»на YouTube-канале FIVE, но португалец имел причины к отказу:

«Я мог бы стать тренером их сборной. Мне предлагали это. Отказался потому, что работа в сборной всегда казалась мне чем-то неинтересным. Это было в 2007-08 годах, и работу получил мистер Капелло».

Смена тренера в стане «родоначальников футбола» случилась после провала в отборе на Евро-2008, когда Стив Макларен не сумел вывести сборную Англии на еврофорум.

Тем не менее Моуриньо таки работал в АПЛ, где он стал известным по работе с Челси, а также имеет в своём резюме трудоустройство в Манчестер Юнайтед. Ныне 61-летний португалец находится без работы после отставки из Ромы в январе текущего года.