Жота может перейти в Тоттенхэм

Несколько европейских клубов следят за ситуацией вокруг португальского вингера Аль-Иттихада Жоты.По информации портала 90min, в список этих команд входит лондонский Тоттенхэм.

Жота нынешним летом перебрался в Саудовскую Аравию из Селтика за 30 миллионов евро. Португалец успел забить один гол за новую команду в девяти поединках, после чего покинул расположение команды по неизвестным причинам и был исключен из заявки клуба. Теперь футболист надеется, что Аль-Иттихад отпустит его свободным агентом, но клуб намерен выручить за его трансфер хоть какие-то деньги.

Добавим, что Жота выступал в Селтике под руководством Анге Постекоглу, который теперь хочет видеть его в Тоттенхэме. Тренер хорошо знаком с возможностями португальца и надеется, что игрок получит статус свободного агента и присоединится к «шпорам» бесплатно.

Напомним, что Жота в минувшем сезоне провел за Селтик 43 игры, в которых забил 15 голов и сделал 12 голевых передач. К слову, Трансфермаркт оценивает 24-летнего игрока в 13 миллионов евро.

Добавим, что Тоттенхэм вчера обыграл Лутон Таун в матче восьмого тура Английской Премьер Лиги.