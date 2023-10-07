Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ

7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами Лутон Таун и Тоттенхэм. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

Единственный гол на 52-й минуте забил 22-летний нидерландский защитник Мики ван де Вен. Для него этот мяч стал первым за лондонскую команду.

Интересно, что весь втором тайм лондонцы играли вдесятером. На 45+4-й минуте второй горчичник получил Ив Биссума. Первую желтую карточку перед собой футболист увидел на 38-й.

Сейчас Тоттенхэм вышел в лидеры АПЛ. У команды 20 очков после 8 туров. У ближайшего преследователя Манчестер Сити на 2 пункта меньше, но и на 1 сыгранный тур меньше. Горожане проведут поединок против Арсенала завтра, 8 октября.

АПЛ. 8-й тур. 7 октября

Лутон - Тоттенхэм - 0:1



Гол: ван де Вен, 52



Удаление: Биссума, 45+4

Турнирная таблица АПЛ

Standings provided by Sofascore



Defeat for the Hatters. pic.twitter.com/dAWA7484Dz — Luton Town FC (@LutonTown) October 7, 2023