Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами Лутон Таун и Тоттенхэм. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.
Единственный гол на 52-й минуте забил 22-летний нидерландский защитник Мики ван де Вен. Для него этот мяч стал первым за лондонскую команду.
Интересно, что весь втором тайм лондонцы играли вдесятером. На 45+4-й минуте второй горчичник получил Ив Биссума. Первую желтую карточку перед собой футболист увидел на 38-й.
Сейчас Тоттенхэм вышел в лидеры АПЛ. У команды 20 очков после 8 туров. У ближайшего преследователя Манчестер Сити на 2 пункта меньше, но и на 1 сыгранный тур меньше. Горожане проведут поединок против Арсенала завтра, 8 октября.
АПЛ. 8-й тур. 7 октября
Лутон - Тоттенхэм - 0:1
Гол: ван де Вен, 52
Удаление: Биссума, 45+4
Турнирная таблица АПЛ
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