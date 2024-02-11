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"Здорово творить историю клуба". Артета оценил разгромную победу Арсенала над Вест Хэмом

Новости футбола Сегодня, 12:32
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Здорово творить историю клуба". Артета оценил разгромную победу Арсенала над Вест Хэмом "Здорово творить историю клуба". Артета оценил разгромную победу Арсенала над Вест Хэмом

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над Вэст Хэмом (6:0) в 24-м туре АПЛ.

Канониры отгрузили сопернику шесть безответных мячей. Победу красно-белым принесли голы Вильяма Салиба, Габриэла, Леандро Троссара и Деклана Райса, и дубль Букайо Сака.

«Я очень счастлив. То, как мы выступили, как играли. Такой крупный счет в действительно сложном месте многое говорит о том, насколько хорошо ребята играли сегодня. Здорово творить историю [клуба], особенно так, как мы это сделали. Мы переживаем прекрасный момент, нужно наращивать и поддерживать этот импульс, и наши сильные стороны.

Команда с самого начала встречи выглядела очень остро. Взять реванш за два последних матча против Вест Хэма, стало хорошей мотивацией для ребят.

Сака? Когда вы говорите о стабильности в его возрасте…То, что он сделал за последние два или три сезона - это просто замечательно. Его отношение к игре, качество футбола. То, что он показывает каждую неделю… это действительно трудно найти». Вот почему он так важен для нас", - сказал Артета.

Арсенал с 52 очками в активе занимает третью строчку в таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на два пункта. В следующем туре Канониры сыграют против Бернли 17 февраля.

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