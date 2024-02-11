"Здорово творить историю клуба". Артета оценил разгромную победу Арсенала над Вест Хэмом

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над Вэст Хэмом (6:0) в 24-м туре АПЛ.

Канониры отгрузили сопернику шесть безответных мячей. Победу красно-белым принесли голы Вильяма Салиба, Габриэла, Леандро Троссара и Деклана Райса, и дубль Букайо Сака.

«Я очень счастлив. То, как мы выступили, как играли. Такой крупный счет в действительно сложном месте многое говорит о том, насколько хорошо ребята играли сегодня. Здорово творить историю [клуба], особенно так, как мы это сделали. Мы переживаем прекрасный момент, нужно наращивать и поддерживать этот импульс, и наши сильные стороны.

Команда с самого начала встречи выглядела очень остро. Взять реванш за два последних матча против Вест Хэма, стало хорошей мотивацией для ребят.

Сака? Когда вы говорите о стабильности в его возрасте…То, что он сделал за последние два или три сезона - это просто замечательно. Его отношение к игре, качество футбола. То, что он показывает каждую неделю… это действительно трудно найти». Вот почему он так важен для нас", - сказал Артета.