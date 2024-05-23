"Здесь я стал гордым и счастливым человеком". Тьяго Мотта трогательно попрощался с Болоньей
Тьяго Мотта попрощался с Болоньей, которую он покинет летом для того, чтобы возглавить Ювентус.
"Благодаря Болонье я стал гордым и счастливым человеком. За эти два года мы вместе пережили цикл большого роста для всех, для меня, для детей, а также для общества. Я горжусь тем, что вывел Болонью в Лигу чемпионов, ни разу не предав нашу игровую философию и огромную страсть болельщиков, которые всегда нас подталкивали и мотивировали.
Я благодарю президента Джои Сапуто. Я благодарю и обнимаю всех моих игроков, которые за эти два сезона присоединились к нашей идее футбола, посвятив себя этому с первого дня. Я благодарю всех людей, которые ежедневно и самоотверженно работают в этом клубе. Я благодарю Болонью и жителей Болоньи", - цитирует тренера Николо Скира.
Ранее сообщалось, что Мотта согласовал все детали контракта с Ювентусом - вскоре должно состояться официальное объявление. К слову, соглашение с новым клубом должно быть рассчитано до июля 2027 года.