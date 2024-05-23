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"Здесь я стал гордым и счастливым человеком". Тьяго Мотта трогательно попрощался с Болоньей

Новости футбола Сегодня, 10:43
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
"Здесь я стал гордым и счастливым человеком". Тьяго Мотта трогательно попрощался с Болоньей Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Тьяго Мотта попрощался с Болоньей, которую он покинет летом для того, чтобы возглавить Ювентус.

"Благодаря Болонье я стал гордым и счастливым человеком. За эти два года мы вместе пережили цикл большого роста для всех, для меня, для детей, а также для общества. Я горжусь тем, что вывел Болонью в Лигу чемпионов, ни разу не предав нашу игровую философию и огромную страсть болельщиков, которые всегда нас подталкивали и мотивировали.

Я благодарю президента Джои Сапуто. Я благодарю и обнимаю всех моих игроков, которые за эти два сезона присоединились к нашей идее футбола, посвятив себя этому с первого дня. Я благодарю всех людей, которые ежедневно и самоотверженно работают в этом клубе. Я благодарю Болонью и жителей Болоньи", - цитирует тренера Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Мотта согласовал все детали контракта с Ювентусом - вскоре должно состояться официальное объявление. К слову, соглашение с новым клубом должно быть рассчитано до июля 2027 года.

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