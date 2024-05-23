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Here we go. Тьяго Мотта переходит в Ювентус

Новости футбола Сегодня, 09:50
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Here we go. Тьяго Мотта переходит в Ювентус Фото: https://x.com/ActuFoot_

Итальянский тренер Тьяго Мотта решил не продлевать контракт с командой Болонья, но он не долго оставался безработным.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, специалист переходит в Ювентус. Все детали и контракт уже согласованы - вскоре состоится официальное объявление. К слову, соглашение с новым клубом рассчитано до июля 2027 года.

Напомним, что сегодня утром Мотта проинформировал Болонью о своем решении покинуть команду. Клуб принял это решение к сведению и поблагодарил Мотту за работу и пожелал успехов в будущем.

Также, ранее сообщалось, что Тьяго будет зарабатывать в Турине около 5 миллионов евро за сезон.

К слову, Ювентус уже официально отправил в отставку Массимилиана Аллегри. До конца сезона с командой работает тренер Ювентуса U-19 Паоло Монтеро. За тур до финиша сезона Ювентус занимает четвертое место с 68 очками в активе.

Болонья под руководством Мотты впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов УЕФА. Она набрала столько же очков, как и Ювентус, но занимает третье место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

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Ювентус Серия А Италия
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