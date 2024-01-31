EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола

Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола

Новости футбола Сегодня, 04:46
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола Getty Images

Очень резонансный эпизод произошел после финального свистка в матче 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором Арсенал обыграл Ноттингем Форест (2:1).

На пути в раздевалку в словесную перепалку вступили два защитника команды: Бен Уайт и Александр Зинченко. Судя по всему, английский футболист считает, что украинец наиболее виноват в пропущенном голе в концовке матча, и решил высказать свое недовольство.

Однако главный тренер команды Микель Артета сказал, что его только радует такая реакция футболистов на ошибки.

“Мне это нравится, мне это нравится, потому что они требуют друг от друга большего. Им не понравилось, как они сыграли в том эпизоде, и они просто пытались решить эту проблему. Было немного жарко, но они понимают, что сыграли неудачно, нужно решать проблемы и становиться сильнее”, – сказал Артета.

После вчерашней победы в активе Арсенала 46 очков и он занимает второе место.

Связанные команды и лиги
Арсенал Премьер-лига Англия
Популярные новости
ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес
Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня Новости футбола Сегодня, 02:18 Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Вчера, 17:25 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед Новости футбола Вчера, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 17:18 Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги
Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR Новости футбола Вчера, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:53 Клуб АПЛ продаст своего вингера Лиону Новости футбола Сегодня, 04:46 Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола Новости футбола Сегодня, 04:31 Все трансферы Ла Лиги: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:03 Официально. Валенсия арендовала вингера Реала Новости футбола Сегодня, 03:56 Полузащитник Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в клубе АПЛ Новости футбола Сегодня, 03:43 Вероятным переходом Ливерпуля воспользовались мошенники Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес Новости футбола Сегодня, 03:24 ПСЖ готов к возможному уходу Мбаппе. Известно, кто может заменить вингера Новости футбола Сегодня, 03:08 Сколько зарабатывает Джуд Беллингем? Новости футбола Сегодня, 03:01 Тезка второй ракетки мира станет футболистом Ювентуса
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Бахрейн - Япония прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Иран - Сирия прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Цедевита Олмипия – Лондон Лайонс прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Барселона – Осасуна прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Жальгирис Каунас – Анадолу Эфес прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Барселона – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года