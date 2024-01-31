Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола

Очень резонансный эпизод произошел после финального свистка в матче 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором Арсенал обыграл Ноттингем Форест (2:1).

На пути в раздевалку в словесную перепалку вступили два защитника команды: Бен Уайт и Александр Зинченко. Судя по всему, английский футболист считает, что украинец наиболее виноват в пропущенном голе в концовке матча, и решил высказать свое недовольство.

🚨 Fans find 'the moment' which caused ugly Ben White and Oleksandr Zinchenko row after Arsenal's win over Nottingham Forest pic.twitter.com/HmFlatzEg5 — SPORTbible (@sportbible) January 31, 2024

Однако главный тренер команды Микель Артета сказал, что его только радует такая реакция футболистов на ошибки.

“Мне это нравится, мне это нравится, потому что они требуют друг от друга большего. Им не понравилось, как они сыграли в том эпизоде, и они просто пытались решить эту проблему. Было немного жарко, но они понимают, что сыграли неудачно, нужно решать проблемы и становиться сильнее”, – сказал Артета.

После вчерашней победы в активе Арсенала 46 очков и он занимает второе место.