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Арсенал благодаря голам Жезуса и Сака обыграл Ноттингем Форест

Новости футбола Сегодня, 16:28
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Арсенал благодаря голам Жезуса и Сака обыграл Ноттингем Форест Арсенал благодаря голам Жезуса и Сака обыграл Ноттингем Форест

Арсенал приехал в гости к Ноттингем Форест на матч 22-го тура Премьер-лиги.

В первой тайме Канониры тотально доминировали во владении мячом, но при этом не смогли создать у ворот своего бывшего голкипера Метта Тернера практически ничего по-настоящему опасного. Можно вспомнить удары Букайо Сака, Эмиля Смит-Роу и Габриэля Жезуса, но им не хватило точности.

Во второй половине игры лондонская команда усилила давление на ворота соперников. В начале тайма на сцену вышел Жезус. Сперва бразилец имел 100-процентный шанс открыть счет, но выстрелил в перекладину. А спустя несколько минут нападающий уже смог пробить Тернера и вывел свою команду вперед.

Желто-черные продолжали спокойно контролировать мяч и удвоили преимущество усилиями Сака. Лидер Арсенала прицельно пробил в нижний угол ворот американского голкипера. На этом Канониры остановились и больше голов не забивали.

А вот хозяева сократили отставание в счете усилиями Тайво Авоньи. Концовка матча получилась нервной для Канониров, но гости смогли удержать нужный им победный результат.

Команда Микеля Артеты набрала 46 очков и поднялась на вторую строчку АПЛ. 4 февраля Канониры сыграют с Ливерпулем. Ноттингем на 16-й строчке и в тот же день встретится с Борнмутом.

АПЛ, 22-й тур
Ноттингем Форест - Арсенал - 1:2
Голы: Авоньи, 89 - Жезус, 65, Сака, 72

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