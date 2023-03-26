Защитник "Наполи" отреагировал на слухи о возможном переходе в "МЮ"

Защитник “Наполи” и сборной Южной Кореи Ким Мин Чже прокомментировал информацию о том, что им интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”.

“Меня не волнуют слухи о трансферах, потому что это неправда. Сейчас я сосредоточен на ”Наполи", а не на слухах. Впереди у нас важные матчи, поэтому я хочу сконцентрироваться на футболе. Маловероятно, что я уйду в другой клуб летом", - приводит слова Кима Мин Чже 90Min.

В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин Чже провел за “Наполи” 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Милан" нацелился на нападающего сборной Испании.