"Милан" нацелился на нападающего сборной Испании

“Милан” проявляет интерес к нападающему “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морате, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Матрасники” могут согласиться продать форварда за 15-20 миллионов евро, так как его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Мората провел за “Атлетико” 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три рзультативные передачи.

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