Защитник Челси продолжает привлекать интерес Ливерпуля, несмотря на продленный контракт

Несмотря на то, что защитник Челси продлил контракт с клубом до 2029 года, это никак не поубавило интерес к нему со стороны Ливерпуля.

По сообщению портала 90min, речь идет о центрбеке «аристократов» Леви Коллвилле, который продлил своё трудовое соглашение с Челси минувшим летом.

Сообщается, что Ливерпуль продолжает быть большим поклонником защитника и будут следить за ним впредь на случай возможного ухода из Челси.

Синие ж нынче не заинтересованы в том, чтобы отпускать 20-летнего центрбека, ведь они видят в нём будущего капитана. Именно он с повязкой на руке вывел Челси в матче 15-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед 6 декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Колвилл сыграл в 26 матчах «синих» во всех турнирах, отметился двумя результативными действиями: голом и ассистом.

Transfermarkt оценивает центрбека Челси в 55 миллионов евро.

Ранее мы информировали о том, что Ливерпуль выражает интерес к центральному защитнику Фейеноорда Давиду Ганцко.