Защитник Барселоны сравнил молодого таланта команды с одним из легендарных игроков

Текущий сезон для действующих чемпионов Испании – Барселоны, складывается не самым удачным образом, но в тоже время большим плюсом стало появление большого количества молодых талантов. Ламин Ямал произвел огромное впечатление после того, как сумел пробиться в основу команды. Также и Пау Кубарси, Эктор Форт и Марк Гиу оказывают огромное влияние на команду.

Касательно Кубарси, то он в последнее время регулярно выходит в стартовом составе и демонстрирует отличную игру, что вызывает восхищение со стороны болельщик и экспертов.

Во время интервью Lays защитник каталонского клуба Рональд Араухо признался, что в игре 17-летнего таланта видит одного из легендарных центральных защитников команды, а именно Жерара Пике.

«Я многому научился у Пике, особенно его интеллекту. Жерар не был быстрым, но был очень умным и всегда был на правильной позиции. Пау Кубарси немного напоминает мне его, потому что в нем есть что-то от него, он очень умный. Правда в том, что в свои 17 лет он обладает невероятным талантом. Я думаю, о нем следует позаботиться, потому что он – талант клуба на многие годы вперед».

В результате Кубарси и Араухо могут стать отличной парой защитников для Барселоны и оказаться наряду с такой связкой, как были Карлес Пуйоль и Жерар Пике.

Напомним, вчера Барселона благодаря позднему пенальти вырвала победу над Сельтой.