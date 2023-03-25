Защитник "Барселоны" отказывается покидать клуб

Французский защитник “Барселоны” Самуэль Умтити, выступающий за “Лечче” на правах аренды, не хочет покидать каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист надеется принести пользу каталонцам в следующем сезоне. При этом тренерский штаб “Барселоны” не рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 29-летний Умтити провел за “Лечче” 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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