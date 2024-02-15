Ювентус нацелился на подписание вингера Лацио

Туринский Ювентус летом хочет заполучить вингера Лацио Маттиа Дзаккани.

По сообщениюTuttosport, переходом 28-летнего игрока занимается спортивный директор «старой синьоры» Кристано Джунтоли и интерес к игроку может возрасти, если контракт с клубом откажется продлевать Федерико Кьеза.

Добавляется, что Джунтоли интересовался Дзаккани ещё в бытность работы в Наполи, а помимо Ювентуса, за вингером следит также и Фиорентина.

Ранее сообщалось, что Лацио готов продлить контракт с Маттией, который действителен до лета 2025 года, ещё на три сезона с заработной платой в три миллиона евро за сезон, но пока никаких подвижек нет.

Также известно, что в Ювентусе пока не располагают уверенностью по поводу будущего своего наставника Массимилиано Аллегри, который тоже связан контрактом с клубом до лета 2025 года.